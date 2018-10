Incendi, allagamenti ed emergenze: 89 interventi della 'Pegaso'. "Il nostro volontariato è un atto d'amore per il Gargano"

E' tempo di bilanci per il consiglio direttivo protezione civile 'Pegaso' di Vieste. Si è conclusa con un bilancio positivo la campagna estiva 2018 che ha visto 89 interventi tra incendi, allagamenti ed altre attività. Il dato, per fortuna, è inferiore a quello degli scorsi anni. "La Pegaso prosegue per tutto l'anno le proprie attività sul territorio: nella stagione invernale, i volontari saranno impegnati in corsi di formazione, nuove abilitazioni e attività", spiega il consiglio direttivo.

Tra le attività previste, un corso uso gps per ricerca persone scomparse, attività di prevenzione con Forze dell'ordine della Task Force vagantismo del Comune di Vieste. "Ringraziamo" afferma il presidente Massimiliano Micale, "il Comune di Vieste, gli operatori turistici e tutti volontari e le associazioni con noi impegnate nelle attività, per la collaborazione. Invitiamo la popolazione ad entrare nella grande famiglia Pegaso, perché il nostro volontariato è un atto d'amore verso il territorio e la popolazione e i volontari non sono mai abbastanza per proteggerli".

Chiunque volesse saperne di più sulle modalità d'iscrizione e sulle attività della Pegaso può contattare il 346.7389602 o recarsi presso la sede dell'associazione in via Manzoni (ex asilo). Si ricorda inoltre che è possibile donare il 5 × mille alla Pegaso (CF: 92012740715) che sarà speso per migliorare la dotazione tecnica (D.P.I.) e per la formazione dei volontari.