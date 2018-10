Affitta una casa, ma è irregolare sul territorio nazionale: 29enne scoperto ed espulso

Risultava affittuario di un appartamento nonostante a suo carico vi era un provvedimento del questore di abbandonare il territorio nazionale e non farne ritorno per un periodo di tre anni. E' quanto scoperto dalla polizia a Lucera, lo scorso 23 ottobre: nell’effettuare un inserimento in banca dati di una cessione fabbricati circa immobili ceduti a titolo d’affitto a terzi, in cui il locatore è tenuto a comunicare alla questura i nomi degli occupanti, è emerso il nominativo di un 29enne nigeriano cui era stato ordinato di abbandonare il territorio nazionale lo scorso 10 ottobre.

Gli agenti, pertanto, si sono presentati presso l’abitazione. L'uomo era sprovvisto di documenti ed è stato quindi accompagnato negli uffici del commissariato, dove è stata accertata la posizione irregolare (aveva ricevuto il parere negativo della Commissione sulla richiesta di Protezione Internazionale ed anche del successivo ricorso). Nello stesso giorno è stato notificato un nuovo provvedimento espulsivo, questa volta eseguito con accompagnamento presso il centro di permanenza per il rimpatrio di Palazzo San Gervasio (PZ), dove permarrà in attesa dell’effettivo rimpatrio in Nigeria.