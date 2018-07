Cronaca San Michele / Corso Giuseppe Garibaldi

Tentò di scippare borsa e aggredì i poliziotti con una inaudita violenza: espulso

L'episodio era avvenuto una settimana fa a Foggia in Corso Garibaldi. L'aggressore era stato raggiunto da un colpo di pistola per cui si trova tuttora ricoverato in ospedale