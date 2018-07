Rissa a colpi di arma da taglio: un'espulsione e due divieti di ritorno per i tre feriti

Nella stessa giornata in cui veniva espulso un nigeriano, venivano analizzate le posizioni di altri tre stranieri responsabili di una rissa avvenuta il 7 luglio scorso nella zona adiacente il Cara di Borgo Mezzanone. I tre, che hanno riportato ferite d’arma da taglio, sono ricorsi alle cure mediche presso l’infermeria situata all’interno del centro di accoglienza.

L’attività d’indagine condotta dai militari dell’Arma dei Carabinieri ha consentito di indagare in stato di libertà i tre soggetti per il reato di rissa aggravata. Parallelamente alle indagini di polizia giudiziaria, l’ufficio Immigrazione della Questura di Foggia era intervenuta per esaminare la posizione giuridica dei tre indagati.

In particolare nei confronti di due degli stranieri, gli agenti della divisione Anticrimine notificavano un provvedimento di divieto di ritorno nel Comune di Foggia e Manfredonia, emesso dal Questore di Foggia per tre anni.

Nei confronti del terzo straniero veniva notificato dall’Ufficio Immigrazione un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto e contestuale traduzione ed accompagnamento presso il CPR (centro di permanenza per il rimpatrio) di Bari per il rimpatrio in Costa d’Avorio.