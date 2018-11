Boato nella notte a Orta Nova: esplode petardo presso l'abitazione di un operaio

Solo tanto spavento, per fortuna, per un operaio di Orta Nova, presso la cui abitazione è stato fatto esplodere un petardo. L'episodio è avvenuto la scorsa notte, intorno all'1.45, in via Giovanni Paolo I.

L'esplosione ha causato solo danni a una zanzariera. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che indagano sull'episodio, ma escludono la matrice estorsiva.