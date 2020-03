È una vita che esonda, bastano due gocce e travolge tutto. "Da anni è così ma nessuno fa niente"

Ad ogni pioggia intensa, la Strada Provinciale che collega Troia ai comuni dei Monti Dauni quali Castelluccio Valmaggiore, Faeto e Celle di San Vito, viene puntualmente interrotta dall’esondazione del torrente Celone che riempie la carreggiata di acqua e fango.

Per gli abitanti di Castelluccio e per il suo sindaco Rocco Grilli, questa storia è ormai cosa vista e rivista, da anni se ne parla ma la soluzione sarebbe nelle mani del commissario straordinario per le emergenze e per i dissesti idrogeologici di Bari.