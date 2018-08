Esodo estivo, weekend 'nero' in Puglia: nuovi tutor, controlli e presidi d'assistenza in autostrada

Con la giornata odierna inizia il primo weekend “nero” che sarà caratterizzato da un forte incremento del traffico veicolare da e per le località vacanziere del Gargano e della Puglia. Anche quest'anno la Polizia Stradale esprimerà il suo massimo sforzo nei servizi preventivi e di controllo della circolazione mettendo in campo ogni risorsa disponibile. Coma de calendario di 'Autostrade per l’Italia' sarà oggi la giornata nella quale aumenteranno le partenze dei viaggiatori fino a raggiungere il picco nei prossimi giorni.

In Puglia sono previsti presidi per assistenza meccanica, sanitaria e di protezione civile, in diversi punti dislocati sulle arterie autostradali. Nella circostanza non mancherà la costante informazione all'utenza: Isoradio e Cis saranno presenti e faranno compagnia agli utenti in viaggio con le loro trasmissioni ed informazioni arricchite anche da dirette in orari notturni.

Il piano dell’esodo è accompagnato dalla ripresa dei controlli della velocità media sulle principali tratte interessate, con l'attivazione anche del nuovo 'Tutor'. La Polizia Stradale ha poi rafforzato i controlli sulla guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di droghe prima dell'ingresso in autostrada, con un verifiche immediate dei risultati nei laboratori attrezzati sui camper in grado di completare lo screening in venti minuti.

In queste giornate, i servizi saranno coordinati e diretti dal dirigente il Compartimento Polizia Stradale Puglia avvalendosi delle proprie pattuglie e del Servizio Aereo della Polizia di Stato, che, attraverso i suoi elicotteri ed aerei, vigilerà dall’alto, fornendo un valido contributo nella visione d’insieme della complessa viabilità Pugliese.