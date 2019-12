'Strade Sicure', cambio al vertice del raggruppamento 'Puglia-Basilicata'. Esercito al Cara di Borgo Mezzanone

'Strade Sicure', cambio al vertice del Raggruppamento 'Puglia - Basilicata'. Lo scorso fine settimana è avvenuto, nell'ambito dell'operazione 'Strade Sicure', l'avvicendamento alla guida del Raggruppamento.

In particolare il 31° Reggimento carri di Lecce, comandato dal Colonnello Francesco Antonio Serafini, è subentrato al 21° Reggimento artiglieria "Trieste" di Foggia, comandato dal Colonnello Francesco Maione. I militari, impiegati su tutto il territorio pugliese e in Basilicata, sono gli uomini e le donne della Brigata “Pinerolo” di Bari, unità dell’Esercito Italiano leader nello sviluppo del progetto “Soldato Futuro”.

Le unità sono dislocate in tutto il territorio pugliese: per quanto riguarda il territorio foggiano, il servizio di sorveglianza è assicurato anche al Centro di Accoglienza e Richiedenti Asilo (CARA) di Borgo Mezzanone. Significativi sono i risultati conseguiti in Puglia dal 2008 e in Basilicata dal 2018; in particolare, sono state effettuate 52789 pattuglie congiunte con le Forze di Polizia, controllate 97835 persone di cui 509 denunciate e 242 tratte in arresto.

Inoltre sono stati controllati 107237 veicoli di cui 539 sono stati sequestrati, circa 600 gr di sostanze stupefacenti sono stati confiscati e sono stati requisiti 6946 articoli contraffatti. Durante l’ultimo semestre, sono state effettuate 1326 pattuglie, controllate 996 persone di cui 12 denunciate. L’operazione “Strade Sicure” vede i militari, da oltre 11 anni, operare ininterrottamente in concorso alle forze di polizia, a conferma di come l’Esercito Italiano sia ormai parte integrante del sistema di sicurezza nazionale.