Cittadini lanciano l'allarme: il paese è pieno di veleno per topi: "Cani, gatti e anche i nostri bambini in pericolo"

Veleno per topi alcune zone di Carapelle. A lanciare l'allarme i cittadini attraverso il gruppo social 'Sei di Carapelle se...", spaventati per il pericolo in cui potrebbero incorrere cani, gatti e anche bambini.

Sulla vicenda l'amministrazione comunale precisa di non aver incaricato nessuno a spargere in città esche libere, "tra l'altro dannose (se ingerite) non solo per i topi, ma soprattutto per cani e bambini" precisa.

Dal Municipio aggiungono che le esche adottate dall'amministrazione comunale sono poste in apposite ratbox inaccessibili a cani e bambini, come richiede la legge.

"Chi ha disseminato queste esche ha commesso un reato e noi ci stiamo attivando (tramite le forze di polizia) per risalire all'identità del colpevole, che verrà denunciato, ma soprattutto per rimuovere il rodenticida al più presto.

Invitiamo i concittadini a prestare particolare attenzione durante la passeggiata con i cani e a segnalare la presenza di altre esche al numero WhatsApp del Comune.

Ci attiveremo anche per denunciare chi spacca le bottiglie e semina vetri ovunque" altro argomento dibattuto in paese.