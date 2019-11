Esami truccati all'Università di Pescara: dopo 7 anni Angelo Riccardi assolto perchè "il fatto non sussiste"

"Dopo più di 7 anni a Pescara, assolto perchè il fatto non sussiste". E' lo stesso Angelo Riccardi, ex sindaco di Manfredonia, a dare la notizia via social dell'esito del processo a suo carico sulla compravendita di esami universitari all'Università D'Annunzio del capoluogo abruzzese. Riccardi era accusato di falso e peculato (caduta la corruzione). Oggi il verdetto, che segue quello di settembre 2019 che aveva già assolto l'imprenditore foggiano Michele D'Alba, a processo assieme a lui. In quella circostanza solo per Riccardi furono chiesti 4 anni di reclusione. I fatti risalgono all’estate del 2012.