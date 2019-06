In caso di eruzione del Vesuvio, la popolazione campana verrebbe accolta nel Gargano e in Puglia

Da domani, venerdì 14 giugno, a domenica 16, la Puglia sarà la capitale italiana della Protezione Civile. A San Giovanni Rotondo, infatti, si terrà il Raduno Nazionale del Volontariato di Protezione Civile “Ut Unum sint”. L’ultimo raduno si tenne dieci anni fa, nel 2009, in Lombardia.

“E’ un momento di straordinaria, entusiasmante attività quello in cui ospitiamo a San Giovanni Rotondo il Raduno nazionale delle Associazioni di Volontariato. Ma forse “ ospitiamo” non è il termine più adatto visto che san Pio da Pietralcina è il Patrono delle associazioni di Volontariato che a San Giovanni Rotondo, sono dunque a casa propria.” Avvia così la conferenza stampa di presentazione del Raduno Nazionale di Protezione Civile, che si svolgerà a partire da domani, Antonio Nunziante, vice Presidente della Regione con delega alla Protezione Civile.

“Nel corso di queste giornate, fatte di esercitazioni in comune e di fasi dedicate all’approfondimento, celebreremo un gemellaggio con la Regione Campania per l’accoglienza post evacuazione della popolazione esposta a rischi vulcanici. Eventi che speriamo non debbano mai essere registrati: ma la storia ci insegna che essere impreparati davanti ad un’emergenza, significa farla diventare una tragedia. Quindi dobbiamo essere preparati . Proprio in questi giorni, si sta svolgendo a Bari un altro importante appuntamento di Protezione Civile: l’I-STORMS, un progetto inserito nel programma Interreg e al quale sono chiamati i volontari delle regioni costiere per stabilire un protocollo comune contro le mareggiate.

“Ma, tornando al nostro Raduno, sarà l’occasione per annunciare la nascita di un numero europeo comune contro le emergenze di ogni tipo: il 112. La Regione ha già adottato una delibera ed assumerà 130 persone per la gestione del numero unico, 80 già entro la fine di quest’anno. Sarà inoltre potenziata anche la sala operativa della Protezione Civile e presto partiranno i bandi riservati agli Enti locali per attuare le linee guida regionali, approvate recentemente, con uno stanziamento complessivo di 5 milioni di euro. “ Insomma - ha detto Nunziante- cresce la consapevolezza dei cittadini e di pari passo , il numero e la formazione dei Volontari. “