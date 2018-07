Cambio alla guida della GdF di Capitanata: arriva Ernesto Bruno, lascia il col. Gazzani

Cambio tra colonnelli alla guida del comando provinciale della Guardia di Finanza di Foggia: Ernesto Bruno prende il posto di Francesco Gazzani

GdF, il commento di Landella

“A titolo personale, e in rappresentanza dell’intera Amministrazione comunale e della città di Foggia, formulo al colonnello Francesco Gazzani - che lascia la guida del Comando provinciale della Guardia di Finanza - un sentito ringraziamento per il lavoro svolto negli ultimi quattro anni a Foggia ed in Capitanata. La grande esperienza maturata dal colonnello Gazzani nel corso della sua carriera ha fatto sì che le Fiamme Gialle in provincia di Foggia abbiano contribuito a rendere più sicuro il nostro territorio. È il caso di ricordare le numerose operazioni di polizia giudiziaria registrate negli ultimi anni, frutto di un intenso lavoro nel quale i finanzieri foggiani si sono distinti per il costante impegno profuso nel contrasto alla criminalità organizzata, all’evasione, all’elusione e alle più gravi frodi fiscali, nell’aggressione degli illeciti societari, fallimentari e delle condotte di riciclaggio. Un lavoro certosino, che ha reso migliore la nostra comunità, che saluta con affetto il colonnello Gazzani, protagonista di una esaltante esperienza umana e professionale. Nel contempo, porgo il benvenuto al colonnello Ernesto Bruno, che guiderà il Comando provinciale di Foggia e a cui assicuro massima collaborazione e disponibilità per continuare in quel virtuoso percorso intrapreso con le Forze di Polizia e con la Prefettura, al fine di poter rispondere alle numerose istanze che provengono dal territorio”.