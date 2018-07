Ciao Ermanno...rimarrai sempre nei nostri cuori

San Severo non crede ancora ai suoi occhi e da ieri sera piange la morte di Ermanno Fusillo, 53 anni e una passione smisurata per le moto, il mezzo che in un tardo pomeriggio d'estate, alle porte della sua città, lo ha portato via dopo un terribile scontro con un'auto, lasciando un vuoto incolmabile tra gli amici e i parenti. Gli stessi che hanno voluto ricordarlo postando foto-ricordo e messaggi di cordoglio e di dolore sulla sua pagina Facebook

Luana

"Non credo alla morte, sei solo invisibile ai nostri occhi, troverai il modo di restare accanto a chi ti ama...ne sono certa!

Michele

"Ciao Amico mio"

Antonella e Antonio

"Abbiamo solo bei ricordi l'ultimo nella Porsche, ti piaceva tutto ciò che ti rendeva libero ora anche senza deltaplano ci guarderai dall'alto. Riposa in pace amico nostro"

Valentino

"Oggi il destino si prende un mio caro amico, anzi un fratello.R.i.p"

Marianna e Dino

"Vogliamo ricordarti cosi con il tuo sorriso inconfondibile, rimarrai sempre nei nostri cuori"

Il nipote Tony

"C mà cumbnet.....povr zien mij ti sei portato metà del mio cuore"

Enzo

"Non ci sono parole per il vuoto che hai lasciato R.I.P. Erma'"

Francesca

"Io voglio solo ricordarti così con il sorriso a mille.. perché io ankora non mi faccio capace che sei volato via ..te l'ho sempre detto che sei il miglior pilota al mondo e lo sarai x sempree ziii ❤️😢 ti voglio tanto bene lo sai .. x me tu sei sempre vivo

Sara

"Ciao Ermanno Fusillo grazie per essere entrato nella mia famiglia e di esserci stato nel giorno più importante per noi! Sono onorata di essere diventata tua nipote! A presto zio Ermanno

Luana

"Non credo alla morte,sei solo invisibile ai nostri occhi,troverai il modo di restare accanto a chi ti ama...ne sono certa!"

Tullio