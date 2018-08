Lutto cittadino a Sant'Agata di Puglia per l'ultimo saluto a Emiddio Novi. Il figlio: "I suoi semi germoglieranno ancora"

E’ lutto cittadino a Sant’Agata di Puglia per la morte improvvisa del senatore Emiddio Novi, travolto ieri da una camioncino della nettezza urbana. I funerali si svolgeranno oggi, dalle ore 16.00, presso la Chiesa SS Annunziata. Il sindaco, Luigi Russo, ha firmato un’ordinanza con cui si dispone per la giornata di oggi il lutto cittadino, e quindi "l’esposizione a mezz’asta della bandiera posta nella sede municipale; che i titolari di attività commerciali esprimano la loro partecipazione al lutto cittadino evitando comportamenti che contrastino con lo spirito stesso per l’intera giornata; la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, delle imprese e delle attività artigianali, con l’abbassamento delle serrande dalle ore 16.00 fino alla conclusione delle esequie”. Sono vietate altresì “le attività ludiche, ricreative ed ogni altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso della giornata”.

Ex senatore di Fi, parlamentare dal 1994 al 2008, Novi è morto investito e ucciso da un camion in retromarcia in piazza XX Settembre nel suo paese natale, Sant'Agata di Puglia. I funerali si svolgeranno domani alle 16, nella chiesa di Sant'Antonio a Sant'Agata di Puglia. L'annuncio è stato dato dalla famiglia con un messaggio sulla pagina facebook dell'ex senatore. Scrive il figlio, Errico Novi: «È finito in circostanze pazzesche, probabilmente investito, ma c'è un pm della Procura di Foggia che indaga e io non ho certezze. Quello che conta è che ha sempre continuato a combattere con le idee, come ha fatto da quand'era ragazzino. Nei suoi 72 anni ha sparso semi che germoglieranno ancora».