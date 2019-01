Neve, tir e camion fermi: c'è il divieto di transito della Prefettura di Foggia su tutte le strade di Capitanata

Emergenza freddo, le misure della Prefettura di Foggia: “In considerazione dell’avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevedono per i prossimi giorni una intensità crescente dei fenomeni nevosi sul territorio di questa provincia – scrivono dall’ente di Governo-, questa Prefettura ha disposto in via di massima precauzione, a tutela della pubblica sicurezza, d’intesa con gli enti proprietari/gestori delle strade, il provvedimento di interdizione alla circolazione dei veicoli commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate, ivi compreso il transito dei trasporti e veicoli eccezionali, sull’intero sistema viario di questa Provincia (autostrade, strade statali e provinciali) dalle ore 00.01 del 3 gennaio 2019 per 24 ore e comunque fino a cessata esigenza e salvo rivalutazioni, sulla base di un costante monitoraggio in relazione all’evolversi del fenomeno”.

“Nello stesso provvedimento è stata prevista la possibilità di derogare temporaneamente al divieto qualora circostanze contingenti legate al miglioramento delle condizioni meteo climatiche o a specifici interventi di regolazione del traffico lo rendano necessario o possibile.

La situazione – fanno sapere- è costantemente monitorata da questa Prefettura dove è riunito, dalla mattinata odierna, il Comitato operativo per la viabilità”.