Il COC di Monte Sant’Angelo si riunisce di nuovo, ma il sindaco garantisce: “Fase critica superata”

“Domani, sabato 3 marzo, il mercato settimanale si terrà regolarmente” - annuncia il Sindaco Pierpaolo d’Arienzo, che questa mattina ha nuovamente presieduto il Centro Operativo Comunale.

“Ugr27, Arif e Tecneco stanno procedendo a liberare la zona mercatale. L’Anas e un mezzo comunale sono ancora impegnati nell’entroterra a liberare le aziende zootecniche e agrituristiche. La fase critica è ormai alle spalle” - aggiunge d’Arienzo, che rivolge - “Un ringraziamento particolare a tutta la macchina amministrativa e agli uffici competenti che, seppur tra i loro doveri, hanno fatto funzionare in modo egregio tutta l’organizzazione, nonostante ci siano ancora margini di miglioramento.

Grazie per il preziosissimo supporto ai volontari di Ugr27, Agesci, Croce Rossa, ai volontari delle Parrocchie, all’Anas, all’Arif e alla Tecneco per il loro lavoro, a tutti coloro che autonomamente si sono prodigati e ai concittadini per la loro collaborazione. E grazie anche a tutti i ‘leoni da tastiera’ che inconsciamente ci hanno aiutato a risolvere diverse problematiche: sono certo che le prossime volte scenderete in strada anche a darci un aiuto concreto. Grazie a tutti”.