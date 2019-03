Greggi sbranati dai lupi, allevatori foggiani esasperati contro il Parco: "Ammazzateli tutti o fate recinzioni"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"Pecore, mucche, vitelli e anche cavalli sbranati dai lupi, interi greggi ko". Sul Gargano è emergenza. Per Giuseppe De Filippo, presidente della Coldiretti di Foggia, "qui c'è un particolare picco. Da anni gli allevatori denunciano i danni. Gli animali selvatici vanno controllati". Per gli allevatori - che puntano il dito contro il Parco del Gargno - i lupi andrebbero abbattutti: "Ci devono lasciare in pace, noi non diamo fastidio a nessuno" sostengono. Per altri basterebbero delle recinzioni: "Devono darli da mangiare loro e non noi, li devono catturare e custodire, non possiamo rimetterci noi"