Emergenza influenza, notevole afflusso di pazienti ai Riuniti di Foggia: più di 200 al giorno

Un incremento del 15% con punte superiori ai 200 pazienti al giorno: questi i numeri dell’emergenza influenzale degli ultimi giorni, le cui complicanze acute cardio-respiratorie e settiche stanno comportando un notevole afflusso presso il dipartimento di emergenza degli Ospedali Riuniti di Foggia. Tale incremento riguarda soprattutto pazienti anziani affetti da patologie inquadrabili nei codici rosso e giallo, con conseguente sovrautilizzo della dotazione ospedaliera dei posti letto.

La situazione è gestita in condizioni di sicurezza grazie all’avvenuta implementazione degli standard organizzativi previsti per i Dipartimenti di Emergenza di Secondo Livello, con particolare riferimento alla sezione di Medicina d’Urgenza-Semintensiva che sta rivestendo un ruolo chiave nella gestione dell’iperafflusso dei pazienti critici.

La direzione aziendale ha, inoltre, attivato un piano di gestione dell’iperafflusso che ha visto impegnati in prima persona il direttore sanitario degli “Ospedali Riuniti”, dott.ssa Laura Moffa, e i suoi collaboratori, oltre alla direzione del Pronto Soccorso e del Dipartimento di Emergenza, il Sistema Territoriale 118 e i reparti coinvolti nell’assistenza ai pazienti con criticità cardiorespiratorie, settiche e internistiche.

Le misure adottate consistono in un rafforzamento assistenziale delle strutture interne al Pronto Soccorso e alla Medicina di Urgenza, compreso il Servizio di Bed Management interno, nel continuo collegamento con le strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate del territorio, nel blocco temporaneo dei ricoveri in elezione programmati e, infine, nella previsione di un allettamento aggiuntivo per ogni reparto, in condizione di sicurezza.