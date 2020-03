Coronavirus, squadre Amiu a lavoro per sanificare la città: interventi nelle periferie e nelle vie del centro

Proseguono le attività di sanificazione nel comune di Foggia. Come ha dichiarato il sindaco Landella, durante la notte le squadre dell'Amiu Foggia sono a lavoro per sanificare sia le zone periferiche che quelle centrali della città per fronteggiare l'emergenza da Covid-19.

Altri interventi sono stati eseguiti da Ataf sugli spazi interni ed esterni del Nodo intermodale, con la sanificazione degli autobus.