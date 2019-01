Emergenza abitativa, a Foggia "a rischio l'ordine pubblico". La Regione: "Tavolo urgente in Prefettura"

L’assessore regionale alle Politiche Abitative, Alfonso Pisicchio, ha inviato una lettera al prefetto di Foggia, dott. Massimo Mariani, per la richiesta di un tavolo in Prefettura, da fissare per la prossima settimana, sull’emergenza abitativa.

“Facendo seguito alla nota del sindaco Franco Landella nella quale si sottolinea che l’emergenza abitativa può sfociare “in una questione di ordine pubblico – spiega Pisicchio - credo che sia indispensabile convocare una riunione prefettizia con Comune di Foggia e strutture regionali per esaminare oggettivamente e senza strumentalizzazioni politiche tutte le problematiche relative alle politiche della casa. E il mio assessorato conferma sin da subito la disponibilità a qualsiasi tipo di confronto”.