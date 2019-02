Elicottero su Foggia, scatta l'ironia sul web: "E' Landella stc vdenn i dann che ha fatt" o "Cercano Agnelli per non farlo giocare"

Cosa starà mai facendo l’elicottero che da questa mattina sta sorvolando a bassa quota la città di Foggia, passando in rassegna quartiere dopo quartiere? E’ questa la domanda ricorrente, avanzata da tantissimi foggiani, che hanno accompagnato l’interrogativo con immagini e video del mezzo in volo.

Una circostanza che ha stuzzicato l’ironia di tanti foggiani, che si sono scatenati sul web misurandosi con ipotesi tutte da ridere. Dal Comune al Foggia Calcio, non si salva nessuno. E allora c’è chi attribuisce l’attività dell’elicottero al sindaco Landella: “E’ del Comune: stanno mappando le buche per poi assegnarle come case”, scrive Antonello; mentre Patrizia ipotizza: “Sta organizzando la festa delle primarie dall'alto”. Altri invece si rifanno alle ultime vicende in casa rossoneri: per Carmine “stanno cercando l'arbitro di Foggia-Benevento”, mentre per cercano Agnelli, per non farlo giocare”.

Altri attribuiscono l’attività agli Europei di Scherma che si stanno svolgendo in città. “A Foggia si stanno disputando gli europei di scherma, pertanto sorvolano la zona”. E subito il commento si fa tranciante: “Ancor savessera frecà i medaglje” (ancora qualcuno possa rubare le medaglie). Il trend ‘buche’ resta il più gettonato: “È Tom Tom sta creando la nuova mappa di Foggia, compresi autovelox e buche”, ma anche l’ironia a tema codice della strada: “Sta cercando parcheggio” o “Aspetta che esce il verde per poter passare”.