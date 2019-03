Elia, "il Dio della fertilità" di Peschici: chiedeva foto della vagina e dava consigli shock a chi non poteva avere figli

Nascite in calo? Niente paura, c'è Elia, "un santo nascosto tra le scogliere di Peschici". Esordisce così Veronica Ruggeri nel servizio andato in onda ieri sera a Le Iene sul "dio della fertilità" che assieme ad Esther, la sua assistente che aveva il compito di contattare le donne su Facebook e di dispensare consigli sui generis, si faceva inviare foto della vagina in cambio di consigli su sesso e posizioni sessuali per avere dei bambini: "Quando lui se ne sta per venire tiralo fuori e poi deve rimettere dentro solo la cappella. Se ne viene tutto in quel modo, poi la deve tirare fuori”.

C’è chi ha accettato pure una seduta da lui. “Una visita ginecologica a tutti gli effetti. Si faceva aprire le gambe e metteva dentro le dita per toccare”, raccontano le testimoni. “In quella visita lui poi diceva di aver sistemato l’utero”.

Veronica Ruggeri va alla ricerca prima di Esther e poi del santone. “Mi sento talmente pulita che anche se mi mandate in onda io non ho problemi”. A quel punto non resta che cercare Elia. Perché si fa mandare queste foto? Per un piacere personale? “La sessualità è fuori. A me non funziona”, dice messo alle strette, ammettendo: “Io non ho nessun potere per la fertilità”.