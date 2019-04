Foto delle vagine e consigli su come fare sesso: indagato Elia, il "dio della fertilità" di Peschici incastrato da Le Iene

Sul caso di Elia, il "dio della fertilità" di Peschici smascherato dall'inviata de Le Iene Veronica Ruggeri che sosteneva di far aumentare la fertilità delle donne, dalle quale si faceva inviare le foto della loro vagina e dava consigli sulle posizioni sessuali, è scattata l'inchiesta della Procura della Repubblica di Foggia.

L'aggiornamento è de Le Iene, che poco più di un mese fa si era occupata del caso: "Su come e quando fare sesso sarebbe stata Esther, l’assistente di Elia" si legge sul sito del noto programma tv: "Subito dopo il nostro servizio è scattata l’inchiesta della procura di Foggia, che ha portato Elia ad essere indagato per esercizio abusivo della professione medica. Indagata adesso insieme a lui, per concorso in questo reato, anche la stessa Esther, a cui sarebbe stato notificato un avviso di garanzia nell’ambito di una perquisizione domiciliare. E in questa perquisizione, riporta la stampa locale, alla donna sarebbero stati sequestrati computer e telefoni cellulari.