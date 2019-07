Morte Eleonora, il sindaco di Vico del Gargano: "Ci stringiamo ai familiari con cuore, sgomento e dolore"

Il sindaco di Vico del Gargano, Michele Sementino, conferma l'annullamento degli eventi dell'estate vichese in seguito alla morte di Eleonora Ferraraccio, la 24enne morta annegata nello specchio d'acqua del porticciolo 'Marina di Ischitella' di Foce Varano, dopo esservi finita dentro con la sua auto mentre era in compagnia del suo ragazzo, che invece è riuscito a salvarsi.

"Con il cuore, con sgomento e con dolore per quanto accaduto, ci stringiamo ai cari, alla famiglia, alle tante persone che hanno voluto bene a Eleonora, la nostra giovane concittadina che ha perso la vita in un tragico incidente. In segno di rispetto e di partecipazione a questo dolore sentito da tutta la Comunità, il Comune di Vico ha annullato i prossimi eventi del cartellone estivo".