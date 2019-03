Da tempo sotto osservazione, viene trovato con 100 grammi di droga in casa: per il 20enne scattano i domiciliari

A San Severo donne e uomini dell’Arma continuano a dedicare grande attenzione al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, per garantire sicurezza e tutela della salute soprattutto dei più giovani.

I militari del NORM della Compagnia cittadina, a seguito di specifici servizi di monitoraggio e pedinamento, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti M.A., cl. '98, censurato del posto.

Il giovane, già da tempo sotto osservazione da parte dei militari, a seguito di una perquisizione domiciliare presso la sua abitazione è stato trovato in possesso di 78 grammi di hashish e 26 di marijuana, oltre al materiale per il confezionamento, e di 100 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuti il provento dell’illecita attività di spaccio svolta fino a quel momento.

Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate, e verranno sottoposte alle analisi di laboratorio presso il L.A.S.S. del Comando Provinciale, mentre l'arrestato è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione della Procura della Repubblica di Foggia, in attesa di giudizio con il rito direttissimo.