Polizia perquisisce abitazione, uomo nascondeva hashish e marijuana: arrestato

A San Severo gli agenti della squadra mobile, del commissariato locale di polizia e del reparto prevenzione crimine, hanno arrestato Pasquale Ciliberti, classe 1960, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso di una perquisizione domiciliare è stata rinvenuta sostanza stupefacente, del tipo hashish, per un peso di grammi 70 circa, e marjuana per un peso di 140 grammi circa, unitamente a materiale per il confezionamento e tre boccette di metadone. L’uomo - che era stato già arrestato dai carabinieri un mese fa - è stato condotto presso il carcere di Foggia a disposizione della Procura della Repubblica