Droga negli indumenti intimi di un detenuto non sfugge alla polizia penitenziaria del carcere di Lucera

La segreteria provinciale SiNAPPe Foggia, esprime plauso e soddisfazione alle operazioni condotte dagli uomini del Reparto di Polizia Penitenziaria stante presso la casa circondariale di Lucera: "Il personale di polizia penitenziaria ha eseguito un'operazione di polizia all'interno del carcere con grande diligenza, professionalità ed impegno, rinvenendo abilmente occultata negli indumenti intimi indossati dal ristretto, della sostanza stupefacente e/o psicotropa del tipo hashish.

"Un'azione che fa riflettere" spiega il segretario provinciale SiNAPPe, Antonio Ortenzio, "che non deve essere sottovalutata. Tuttavia, è da tenere in considerazione l'attività svolta dal personale del Reparto di Polizia Penitenziaria di Lucera, se si considera che l'organico dello stesso negli ultimi anni, è stato fortemente depauperato dai pensionamenti, quindi sottodimensionato è costretto ad operare sempre in affanno, ma, fortunatamente grazie alla professionalità ed all'abnegazione/sacrificio degli uomini in servizio presso l'Istituto dauno, si sta mantenendo il controllo della sicurezza"

Per Ortenzio "l'episodio è un segnale inconfutabile da parte di chi vorrebbe sopraffare l'azione dello Stato, determinato dalla forte carenza di personale e dall'insofferenza da parte dei detenuti alle regole penitenziarie ".

E ancora, aggiunge il segretario, "le vicende che si susseguono nel quotidiano negli istituti a carico del personale di Polizia Penitenziaria (aggressioni, minacce, lesioni, introduzione di oggetti e/o sostanze non consentite), non sono più tollerabili, la sicurezza e l’azione dello Stato all’interno dei penitenziari è un elemento primario, per il quale, l’amministrazione dovrà porre la giusta attenzione e farsene carico, al fine di consentire al personale di operare/lavorare in sicurezza e con la necessaria serenità, considerato i delicatissimi compiti che istituzionalmente è demandato a svolgere il personale appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria. Al personale di Polizia Penitenziaria direttamente interessato va il nostro plauso, e a tutto il personale in servizio presso la Casa Circondariale di Lucera, va tutta la nostra solidarietà per il momento critico che stanno attraversando"