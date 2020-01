Blitz della Narcotici, tre giovani fermati e perquisiti: gli agenti sequestrano 16 kg di hashish e oltre 25mila euro

È di tre arresti il bilancio di un'operazione della Polizia di Stato di Caserta: a finire in manette per traffico di sostanze stupefacenti sono stati Raffaele Caccia, di 28 anni, Savino De Fazio, di 34 e Ciro De Filippo di 31, residenti nelle province di Napoli e Foggia.

Come riporta Casertanews.it gli agenti della Sezione Narcotici, hanno predisposto un servizio di appostamento e osservazione all'esterno dell'abitazione di Caccia, a Castello di Cisterna. Il blitz è partito dopo aver notato dei movimenti sospetti in occasione dell'incontro tra De Fazio e De Filippo, giunti a bordo di un'autovettura.

Una volta fermati i tre, la polizia ha proceduto con le perquisizioni nell'autovettura e all'interno dell'abitazione di Caccia, rinvenendo una ingente quantità di droga: oltre16 kg di hashish, divisi in panetti dal peso di 100 grammi l'uno e con impressa l'etichetta "Gorilla glue". Inoltre, sono stati sequestrati denaro contante per circa 25.000 euro, materiale per il confezionamento dello stupefacente tra cui 2 macchine per sottovuoto, diversi telefoni cellulari impiegati per l’attività di spaccio e 2 autovetture, tra cui una dotata di un “vano”, celato dietro la targa posteriore, ove era possibile occultare la sostanza stupefacente durante il trasporto al fine di eludere i controlli.

Dopo gli accertamenti di rito Caccia, De Filippo e De Fazio sono stati dichiarati in arresto e, come disposto dal pm di turno competente, sono stati associati al carcere di Poggioreale, in attesa del giudizio di convalida.