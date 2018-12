VIDEO | Dossi spaventosi, oggi è caduto un anziano in bici: chiudetela perché è pericolosissima!

Gentile redazione, segnalo lo stato terribile della strada che costeggia la pista di pattinaggio dei giardini Pantanella di via monsignor Cavotta. Le radici dei pini hanno ormai creato dossi di 30 cm, la strada è impercorribile e stamattina ho visto cadere un signore anziano in bici.

Prima o poi ci scapperà il morto, credetemi non esagero. La strada va chiusa assolutamente. Vi prego fate qualcosa, mostrate lo stato in cui versa la strada e non crederete ai vostri occhi. Intervenite voi che fate un servizio di denuncia di grande utilità. Grazie

E aggiungo, non basta mettere il cartello, tra l'altro dopo tutti i dossi. La strada, specialmente con un mezzo a due ruote di sera diventa pericolosissima per chi non è del quartiere e non conosce il suo stato.

Pertanto, oltre alla chiusura al traffico della zona di Piazza Cesare Battisti e Piazza Purgatorio, già interessate a partire dal 21 dicembre dall’evento “Libando a Natale”, dalle 9 alle 21 del 24 dicembre sarà attuata un’ampia chiusura al traffico veicolare del centro, con misure particolarmente restrittive e transito autorizzato esclusivamente ad eventuali mezzi di soccorso e veicoli di polizia.