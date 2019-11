Incendio sul Gargano, a fuoco due auto nella notte: il rogo a 'Calenella'

Due auto sono andate danneggiate, la scorsa notte, in un rogo divampato in località Calenella, a Vico del Gargano.

Il fatto è successo poco dopo le 3, quando vigili del fuoco e carabinieri sono stati allertati per l'incendio che ha coinvolto la Suzuki Samurai di un pensionato incensurato di 68 anni, e la Seat Leon di una 40enne slovacca, operaia incensurata.

Nel rogo entrambe le auto sono andate distrutte. Gli accertamenti tecnici dei vigili del fuoco dovranno stabilire da quale dei due mezzi sia divampato l'incendio e per quali cause. Ascoltati dai militari, entrambe le vittime non hanno saputo fornire elementi utili a ricostruire l'accaduto. La zona non è dotata di telecamere.