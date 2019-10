In carcere per tentato omicidio e sequestro di persona, picchia e manda in ospedale due agenti penitenziari

Doppia aggressione, al carcere di Foggia, in danno di due agenti della polizia penitenziaria. E' accaduto ancora una volta, all'interno della struttura detentiva di via delle Casermette. L'episodio è stato denunciato dalla Federazione Sindacale Co.S.P.: "Oggi, nelle prime ore della giornata, un detenuto giudicabile per tentato omicidio e sequestro di persona, si è scagliato, per futili motivi, contro due agenti della polizia penitenziaria, provocando, rispettivamente, lesioni alla spalla e a una mano destra, lesioni al ginocchio sinistro con evidente stato d’ansia originata dall’attacco fisico e colluttazione subita", spiega Domenico Mastrulli.

"Il recluso, ubicato nella stanza 78, nel reparto Vecchio Giudiziario dove sarebbero ristretti oltre 70 concellini (reclusi), collocato in un intero reparto con circa 288 detenuti, si sarebbe scagliato malmenando e insultando i due poliziotti, poi soccorsi dai colleghi e trasportati in ospedale per visite, accertamenti e cure. Siamo poliziotti - sbotta Mastrulli - non siamo carne da macello per galeotti”

I due poliziotti colpiti, entrambi assistenti capo coordinatori della Polizia Penitenziaria, sono stati accompagnati presso il pronto soccorso cittadino dagli stessi colleghi corsi in loro aiuto. La Federazione Sindacale CO.S.P. Comparto Sicurezza e Difesa ha inoltrato una urgente nota all’attenzione del dirigente generale delle carceri della Puglia e Basilicata dottor Giuseppe Martone per un incontro finalizzato ad analizzare cause e percorsi da intraprendere sulle elevate criticità riscontrate nelle prigioni Pugliese e Lucane.