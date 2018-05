Incidente alla festa del Soccorso, donna in prognosi riservata. Miglio: "Preghiamo per lei"

"Una giornata gioiosa, di fede e tradizione popolare.Tutto ha funzionato al meglio, anche nel comportamento dei miei concittadini.

Purtroppo, all' ultima batteria, quella di Porta Lucera, all'ultimo secondo un colpo ha raggiunto una nostra concittadina, Tiziana, che come tanti di noi stava assistendo allo spettacolo pirotecnico.

Tiziana, in questo momento, versa in condizioni di salute molto gravi e la prognosi è riservata", sono le dichiarazioni su Facebook del sindaco di San Severo Francesco Miglio.

Il primo cittadino annuncia anche che "d' intesa con la Pro loco, associazione che ha organizzato gli spettacoli pirotecnici di questa sera, abbiamo deciso di annullare quelli previsti in serata. È giusto far arrivare a Tiziana e alla sua famiglia una manifestazione tangibile di affetto, solidarietà e vicinanza umana dell'intera cittadinanza sanseverese. Chiedo a voi tutti, cari cittadini di San Severo, di dire un Ave Maria alla Madonna del Soccorso perché possa aiutare Tiziana e la sua famiglia a superare questo momento per loro di difficoltà e di grande sofferenza".