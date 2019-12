Donna aggredita per una colonia felina, l'associazione 'Guerrieri con la coda' attacca i vicini: "Michela picchiata selvaggiamente"

"Michela è stata pestata selvaggiamente da questa gente, onestamente non vorremmo che tra un po' venissero santificati". A parlare è il presidente dell'Associazione Guerrieri con la coda, che commenta la replica della vicina di casa andata in onda su "Pomeriggio Cinque", autrice dell'aggressione nei confronti di Mihaiela Baltaretu, volontaria dell'associazione, per una colonia di gatti di cui si sta prendendo cura.



"Iniziamo nel dire che già esiste una denuncia a carico di queste persone e che la signora Michela non aveva nessuna intenzione di filmare il bambino, ma era premunita memore dei vecchi episodi di violenza verso la sua persona.

Per quanto riguarda il video andato in onda durante la trasmissione della D'Urso, non ci vuole molto a prepararsi la scena di un video per portare acqua al proprio mulino.

La giornalista è stata più di una volta in quel giardino e non ha mai detto di sentire puzza di escrementi di gatto e onestamente vi posso assicurare che se ci sono non puoi far a meno di sentirla.

Michela - conclude il presidente dell'associazione - ha 4 gatti che vivono in casa e non in giardino, quindi la colonia è di soli 5 gatti".