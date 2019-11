Aggressione in via Ordona Lavello: donna trascinata e picchiata in strada, arrivano i carabinieri

"Correte! Un uomo sta aggredendo una donna, in strada". Così una passante ha allertato, questa mattina, poco dopo le 9, i carabinieri al 112. Secondo quanto segnalato, la vittima sarebbe stata spinta in strada, nel centralissimo Corso Roma, all'angolo con via Ordona Lavello, poi trascinata sull'asfalto e picchiata con calci e pugni.

All'arrivo della pattuglia sul posto, i due - un uomo e una donna, entrambi foggiani e pregiudicati - erano sul posto, ma non vi erano scene di violenza in atto. Ai militari, la donna ha riferito di essere stata aggredita, mentre l'uomo ha negato ogni addebito. Non è stato richiesto l'intervento del 118, nè i carabinieri hanno riscontrato escoriazioni, rossori o ferite evidenti sui due. Alla donna è stato quindi proposto di sporgere denuncia (eventualità già rifiutata), mentre i carabinieri stanno acquisendo le immagini delle telecamere presenti in zona per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.