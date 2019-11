Si presenta all'Asl e denuncia: "Aiuto! Sono stata aggredita"

Si presenta all'Asl e denuncia: "Sono stata aggredita!". È accaduto a Foggia, dove una donna di 69 anni si è presentata in una struttura dell'Asl locale denunciando una aggressione subita.

I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che l'evento è maturato in un contesto domestico ad opera di un familiare, con problemi comportamentali. Gli operatori della polizia, intervenuti sul posto, hanno attivato uno specifico protocollo operativo previsto in questi casi e la donna, che non presentava lesioni evidenti, ha ricevuto un supporto psicologico dalla struttura sanitaria ed è stata assistita dalla figlia che si è resa disponibile ad accoglierla presso la sua abitazione.