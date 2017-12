Scuola d’infanzia svaligiata dai ladri: benefattore dona materiale ai bambini

Dopo il furto subito da ignoti ai danni della scuola dell'infanzia Andersen di via D'Annunzio il Natale porta nuova speranza ai piccoli alunni dell'istituto comprensivo Zannotti – Fraccacreta. “Ieri mattina un uomo che ha chiesto di restare anonimo – spiega la dirigente scolastica dell’Istituto, Lucia Gaeta -, si è preoccupato di donare alla scuola un impianto stereo, colori e materiale da cancelleria per rimediare al furto subito. Un nobile gesto da parte di questo Babbo Natale nostrano che ci fa ben sperare per il futuro. Soprattutto un insegnamento per i nostri alunni che non devono arrendersi alle difficoltà e ai soprusi ma guardare avanti con spirito di iniziativa, solidarietà e senso civico. “Ringraziamo questo nobile Babbo Natale che ci ha dato un motivo in più per sorridere e per guardare avanti con fiducia. Un gesto che speriamo in futuro possa essere colto anche da altri cittadini, imprenditori e istituzioni affinché ai bambini non venga negato il diritto di usufruire di materiale didattico e di attrezzature utili alla loro formazione. Auspichiamo che anche il Comune si faccia carico di andare incontro alle esigenze didattiche di insegnanti e docenti avviando iniziative in grado di contribuire all'acquisto di quanto è stato trafugato”.