Lucera: la Polizia dona il pranzo natalizio alle famiglie bisognose

Nei giorni scorsi - in vista delle imminenti festività natalizie - gli agenti di polizia e il personale del commissariato di Lucera, hanno donato un buono spesa alimentare al parroco della Chiesa Santa Maria delle Grazie don Ciro Miele. La finalità della donazione, effettuata in uno spirito di solidarietà umana e di vicinanza alle famiglie e ai bambini più bisognosi, è quella di consentire ad ogni famiglia in difficoltà di poter condividere il pranzo natalizio con i propri cari. “La Polizia di Stato continua ad essere vicina ai cittadini intervenendo in loro favore anche nelle situazioni di bisogno materiale, dimostrando sensibilità ed altruismo”.