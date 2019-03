Rubano tv ai nonni del paese, fornaio si mette una mano in tasca e l'altra sul cuore: "Vi regalo io la tv nuova"

Appresa la notizia del furto ai danni del centro sociale per anziani della sua cittadina, Monte Sant'Angelo, Donato Taronna, noto panificatore del posto, non è stato a guardare. Al contrario, si è ingegnato per fare qualcosa di utile nell'immediato per le vittime dell'accaduto.

Così, ha contattato il presidente del centro, Orazio Piemontese, proponendosi di acquistare, esclusivamente di sua tasca, un televisore nuovo. "E' un regalo da parte del mio panificio per i tanti ospiti che frequentano la struttura", spiega Taronna a FoggiaToday. "Ho voluto essere solidale verso i nonni e le nonne di Monte Sant'Angelo, perché praticamente sono la memoria storica delle famiglie e della città di Monte Sant'Angelo".

"Quando ho saputo quello che era successo - riprende Taronna - ho provato grande sdegno e senso di vergogna. Rubare al centro per anziani è come rubare dalla cassetta delle elemosine di una chiesa. E' un gesto bruttissimo, ma non generalizziamo: Monte Sant'Angelo è fatta anche di persone perbene e operose, che al momento sanno dimostrarsi generosi verso gli altri".