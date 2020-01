A Foggia serve "giustizia sociale". Don Luigi Ciotti: "Politica responsabile, ma noi cittadini diamoci una mossa"

Per don Luigi Ciotti, presidente di Libera e promotore della manifestazione 'Foggia Libera Foggia', occorre "disinnescare la miccia della paura, delle differenze, della delega alla rassegnazione".

Per il presidente di Libera lo Stato negli ultimi anni ha dato le risposte: "Ora tocca impegnarci per la giustizia sociale, perché la lotta alla mafia non è solo la risposta giudiziaria e delle forze di polizia, ma prevede una risposta sociale. La politica ha forti responsabilità ma anche noi cittadini diamoci una mossa in più" ha concluso don Ciotti.