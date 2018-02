Foggia in lacrime: è morto don Fausto Parisi

Avrebbe compiuto 68 anni il 20 febbraio prossimo ma purtroppo don Fausto Parisi è morto questo pomeriggio, alle 18.45. A comunicarlo su Facebook è stato il nipote Maurizio. I funerali si svolgeranno martedì mattina.

Laureato in Filisofia a Genova con lode e medaglia d'argento, era giornalista pubblicista dal 2001. È stato direttore del liceo Sacro Cuore di via Napoli a Foggia. Nel corso della sua esperienza professionale ha ricoperto numerosi e prestigiosi incarichi, scritto libri e articoli.

Tanti i messaggi di cordoglie arrivati in queste ore dopo la triste notizie piombata come un fulmine a ciel sereno su Foggia e sui foggiani. "Una grande perdita per la famiglia, la chiesa e per tutta la comunità" scrive Claudio Gianfranco. "Un amico, un fratello maggiore, un grande maestro" sottolinea Antonio. "E' proprio vero, sono sempre i migliori ad andarsene, rimarrai una delle persone vere che io abbia mai incontrato" evidenzia Sergio.