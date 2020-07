"I dolori sono forti". Don Bruno il giorno dopo la pericolosa caduta: "Mi è andata bene, grazie per le vostre preghiere"

Una voce strozzata dalla fatica e dalle conseguenze della pericolosa caduta, dopo una notte insonne superata grazie a un tranquillante. Dal letto dell'ospedale Policlinico Riuniti di Foggia, don Bruno Pascone rassicura i fedeli e i conoscenti delle sue condizioni di salute e li ringrazia per le preghiere "che mi state facendo".

"Spero di salutarvi presto, mi è andata abbastanza bene, ci tenevo a farvi sentire la mia voce" le parole del parroco della chiesa Madonna della Croce di viale XXIV Maggio. Don Bruno è precipitato per alcuni metri da una impalcatura, mentre sul terrazzo della chiesa del viale della stazione stava sistemando dei lucernari: "Non so come sia successo, meno male che c'erano i collaboratori".

La situazione al momento è sotto controllo. Don Bruno Pascone ha riportato la frattura di alcune costole e la lesione di milza e fegato. Sotto osservazione, fa sapere che "se l'ultimo prelievo del sangue darà lo stesso risultato di ieri sera si esclude per il momento l'intervento"

"I dolori sono abbastanza forti", conclude il don originario di San Marco in Lamis.