Buon viaggio Domenico, ci mancherai...

Vico del Gargano è sotto shock per la tragica scomparsa di Domenico Del Giudice, il ragazzo di 24 anni deceduto in seguito ad un terribile incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri. Tanti i messaggi di cordoglio, i ricordi e le testimonianze di amici e conoscenti pubblicati sulla pagina Facebook della giovane vittima. Il destino, crudele, si è accanito contro di lui, volato in cielo troppo presto. Domenico aveva una vita davanti, coltivava sogni e speranze, amava sorridere e scherzare. Ciao Domenico, ci mancherai.

Marya



Buono, onesto ed operoso, amato e stimato da tutti....Alla fine a lasciarci sono sempre le persone migliori! Buon viaggio amico mio 😔 Domenico!

Gerry

R.I.P Ho saputo questa mattina questa bruttissima notizia, sono rimasto sconvolto senza parole non doveva andare così 😢😢😟

Marianna

La tua educazione, il tuo rispetto verso tutti, il tuo sorridere e rallegrare le giornate altrui. La tua costante dedizione verso il lavoro. Questo eri tu, Domenico. Che tutti i tuoi valori possano essere d'esempio a noi tutti. Avrei voluto salutarti un'ultima volta. Che il mio abbraccio possa volare in alto fino a te. ❤

Antonietta

Notizia più brutta non potevo ricevere! Mi dicevi "sei proprio stronza"...abbiamo gareggiato a parole per la macchina più bella! Ora chi si deve godere il tuo sorriso e il tuo buon umore!? Ca**o, Dome! Non dovevi andare via..! 💔

Cassandra

Non posso credere a questa bruttissima notizia , eri un ragazzo speciale pieno di progetti per il futuro . Non doveva andare osi. Buon viaggio mio bellissimo angelo ❤️❤️❤️

Tresy

Non ci posso credere😢😢😢 R. I. P rudyyy❤️

Mario

Nooooo noooooo nooooo domeeee xke??? Quante risate quando venivi a trovarmi rimarrai sempre il nostro mettolooooo 💙💙💙💙💙

Vittoria

Un abbraccio a te ovunque tu sia❤️!

Davide

Non ci posso credere...Buon viaggio amico mio..

Monica