Ricettazione di auto rubata: divieto di ritorno a Rodi per un pregiudicato viestano

Il Questore di Foggia, Dr. Mario Della Cioppa ha emesso in data 10 luglio un provvedimento di divieto di ritorno nei confronti di un pregiudicato viestano che, nell’aprile scorso, su indagini condotte dai militari dell’Arma dei Carabinieri di Vico del Gargano, si era reso responsabile sul territorio di Rodi Garganico, insieme ad altre due persone, del reato di ricettazione di un’autovettura risultata rubata a Rimini.

L'uomo risultava gravato da numerosi pregiudizi di polizia, nonché già destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. In virtù del provvedimento il predetto non potrà far rientro nel comune di Rodi Garganico, per un periodo di due anni.