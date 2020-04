Foggiano avvisato mezzo salvato! A Pasqua e Pasquetta vietato uscire: "Scordatevi di andare al mare o in campagna"

Intensificati i posti di blocco, sarà anche e soprattutto così anche a Pasqua e Pasquetta. "Sto sentendo che qualcuno vorrebbe organizzare al mare o in campagna incontri in famiglia per festeggiare. No, non è possibile per la vostra salute e quella della comunità. Chi ha intenzione di uscire da Foggia sarà controllato e sanzionato perché in tutte le arterie principali della città posti blocco"