Infermiere influenzate, disagi presso gli ambulatori di via Grecia: le scuse dell’Asl di Foggia

La direzione generale della Asl Foggia si scusa per il disagio occorso all’utenza questa mattina, presso gli ambulatori distrettuali di via Grecia del capoluogo dauno, a causa dell’alto tasso di assenza delle infermiere, riconducibile all’attuale periodo influenzale. Una verifica interna è stata avviata per appurare e risolvere le criticità riscontrate ed evitare il ripetersi di tali disservizi.