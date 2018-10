Blatte e insetti dappertutto, "tassi di umidità anomali e variazioni climatiche": in città scatta la disinfestazione

Ha preso il via stamani il servizio straordinario di disinfestazione nelle strade di Foggia da parte dell'Unità Operativa dell'AMIU Puglia, "servizio già normalmente attivato con il cambio stagionale".

Come evidenziato nei giorni scorsi, il provvedimento speciale si è reso necessario per l'anomalo proliferare di blatte e insetti in alcune zone della città, "fenomeno legato alle variazioni climatiche e ai tassi di umidità anomali delle ultime settimane, ma destinato a ridursi entro le prossime due settimane anche grazie all'intervento straordinario e particolareggiato che le squadre operative dell'Amiu stanno attuando in queste ore"

La società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti chiosa: "Il potenziamento della disinfestazione risponde alle richieste inoltrate dall'utenza e all'esigenza di garantire appieno igiene e buona salute ambientale"