Comuni sciolti per mafia, Franco Metta grande ispiratore: il sindaco di Orta di Atella gli 'copia' il discorso

Il Comune di Orta di Atella sciolto per mafia. Il suo sindaco, Andrea Villano, si ispira al 'collega' Franco Metta, già sindaco di Cerignola (recentemente sciolto per lo stesso destino), al punto da ricalcare fedelmente il suo discorso. Accade anche questo, mentre le parole dei due sindaci diventano virali su Facebook. E a raccontarlo è CasertaToday.it.

"Due Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose. Distanti 2 ore con l'auto, per circa 170 chilometri. Stesso destino per Orta di Atella e Cerignola. Solo che il consiglio comunale della località pugliese è stato sciolto a metà ottobre mentre il 7 novembre è arrivata anche l'ufficialità dello stop all'attività amministrativa di Orta di Atella. Due sindaci accomunati dalla stessa sorte: e quindi perché non utilizzare lo stesso 'discorso' per commentare lo sciogliemento? Il 12 ottobre l'ex sindaco di Cerignola, Franco Metta, pubblica un video su Youtube, nel quale spiega la sua posizione. Sabato scorso, 23 ottobre, ci pensa anche l'ex primo cittadino di Orta di Atella, Andrea Villano, a rilasciare, questa volta a Facebook, la sua versione dei fatti", scrive il collega Ernesto Di Girolamo.

"Una 'caduta di stile' di un ingegnere che ha praticamente detto le stesse parole di Metta. Basta ascoltare gli audio di entrambi i video per capire come sono andate le cose. Villano forse non immaginava che Cerignola fosse così vicina. Non immaginava che qualcuno potesse 'scoprire' questo plagio. La parte più emblematica è quella relativa al 'giuramento': Villano giura su San Massimo e su San Salvatore, inserendo nel discorso i propri figli, mentre Franco Metta giura sulla Madonna di Ripalta e sui nipoti. Ma dicono la stessa identica cosa: "Nessun atto illecito, giuro che questo torpore finisca presto e che prima o dopo i 18 mesi ritorneremo".

Il discorso del sindaco di Orta di Atella