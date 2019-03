Orrore a Deliceto, i cinquestelle vogliono vederci chiaro. Interrogazione al Ministro: "Valutare ritiro autorizzazioni"

Il portavoce del M5s in Senato Marco Pellegrini, unitamente agli altri parlamentari eletti in provincia di Foggia - Naturale, Faro, Giuliano, Lovecchio, Menga - e alla consigliera Barone, dichiarano: "Oggi in Senato è stata depositata da senatori del M5S un'interrogazione a risposta scritta al Ministro dell'Ambiente sulla nota vicenda che riguarda il sito per il trattamento dei rifiuti urbani (TMB) di Deliceto, portata a conoscenza dell'opinione pubblica dalla trasmissione televisiva Striscia la Notizia, nella quale si ipotizza lo sversamento abusivo di percolato. I portavoce foggiani del M5S chiedono al ministro Costa di adoperarsi affinché vengano appurati, attraverso le autorità competenti, giudiziarie e sanitarie, eventuali illeciti compiuti ai danni dell'ambiente, e se vi sia stato un effettivo corrompimento delle acque. Inoltre, chiedono al Ministro, di attivarsi affinché la Regione Puglia possa valutare con maggiore attenzione e scrupolo eventuali e future nuove autorizzazioni per la discarica di Deliceto, anche ritirando le autorizzazioni in essere all'azienda in oggetto, nel caso venga appurato un'eventuale illecito ai danni dell'ambiente e dei cittadini.»

«La situazione evidenziata dall'inchiesta giornalistica appare molto grave - afferma il primo firmatario dell'interrogazione, sen. Marco Pellegrini - e, pertanto, confidiamo in un rapido intervento degli organi preposti per scongiurare eventuali pericoli per la salute dei cittadini».