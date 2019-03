Deliceto shock, il presidente della Provincia: "Chi ha sbagliato paghi ma rivedere il sistema regionale dei rifiuti"

In esito alla denuncia effettuata dalla trasmissione “Striscia la notizia”, riprese dai mass media e da numerosi rappresentanti politici ed istituzionali, per quanto attiene alla notizia di presunti illeciti ambientali dovuti a sversamenti di percolato, verosimilmente avvenuti in prossimità della discarica Biwind ex Agecos ubicata in Comune di Deliceto, Località Catenaccio, interviene il Presidente della Provincia, Nicola Gatta che dice: “Di fronte a situazioni che mettono in pericolo la salute pubblica ed a rìschio la filiera agroalimentare, bisogna agire senza tentennamenti, fatti i dovuti approfondimenti. Da amministratore, comunque, ritengo che vadano intraprese, da parte degli organi competenti, tutte le azioni necessarie per verificare se ci siano delle responsabilità e chi ha sbagliato dovrà pagare. Occorre fare subito chiarezza, perché ci sono tante aziende agricole del territorio, che si trovano a monte e non a valle della discarica, che hanno ricevuto disdette di commesse, con un conseguente danno economico per tutto il comparto agricolo.

Certo il sistema regionale del ciclo dei rifiuti, va rivisitato e cambiato, i costi sia in termini ambientali che di smaltimento, per molti comuni sono diventati insostenibili. Ad esempio i comuni dei Monti Dauni, per problemi di discarica, hanno subito un aumento della tariffa da pagare per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che è passata da € 82 a tonnellata a € 150, con un costo aggiuntivo che ricade sui cittadini. Un paradosso se si considera che molti comuni dell’area, da anni effettuano la raccolta differenziata, con percentuali elevatissime. Quindi qualsiasi comportamento illecito o illegale porta nocumento all’intera collettività. Sulla discarica in questione ho interessato il Settore Ambiente della Provincia, che chiederà ad ARPA Puglia di intensificare i controlli sul sito al fine di determinare potenziali contaminazioni sia del terreno che dei corsi d’acqua”.