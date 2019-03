VIDEO | 'Orrore' a Deliceto, il caso sbarca in Senato: "Piglio criminale di pseudo-imprenditori senza scrupoli"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

La brutta faccenda Deliceto sbarca in Senato. A informare l'aula l'esponente del M5S Gisella Naturale, parlamentare foggiana, chw richiama l'attenzione della politica e delle istituzioni su quanto svelato da 'Striscia la Notizia' in quel lembo di terra dove insiste Agecos, la discarica di Rocco Bonassisa, finita nel mirino del programma di Canale 5 per pratiche e sversamenti illeciti nei campi di coltura dei Monti Dauni. Decisive le rivelazioni di un ex dipendente dell'impianto, oggi chiuso perchè saturo ed in attesa di ottenere autorizzazione all'ampliamento da parte della Regione Puglia.